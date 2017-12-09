العراق يعلن النصر النهائي على تنظيم داعش الإرهابي

العراق

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أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم السبت النصر النهائي على تنظيم داعش الإرهابي بعد أن طردت القوات العراقية آخر فلول التنظيم من البلاد بعد ثلاث سنوات من سيطرة التنظيم المتشدد على نحو ثلث أراضي العراق، وفق ما ذكرته رويترز





يأتي الإعلان بعد يومين من إعلان الجيش الروسي هزيمة التنظيم الإرهابي في سوريا المجاورة التي تدعم فيها موسكو قوات الحكومة السورية.



وقال الجيش العراقي إن القوات العراقية استعادت السيطرة على آخر المناطق التي كانت تحت سيطرة الدولة الإسلامية على الحدود مع سوريا.



وقال العبادي في خطاب بثه التلفزيون فيما كانت خمسة أعلام عراقية مرفوعة خلفه وعشرات الجنود من فرق مختلفة يقفون وراءه ”أيها العراقيون: إن أرضكم قد تحررت بالكامل وإن مدنكم وقراكم المغتصبة عادت إلى حضن الوطن.. وحلم التحرير أصبح حقيقة وملك اليد“.



وأضاف ”لقد أنجزنا المهمة الصعبة في الظروف الصعبة وانتصرنا بعون الله وبصمود شعبنا وبسالة قواتنا البطلة... وبدماء الشهداء والجرحى أثمرت أرضنا نصرا تاريخيا مبينا يفتخر به جميع العراقيين على مر الأجيال“.



وتابع قائلا ”نعلن لأبناء شعبنا ولكل العالم أن الأبطال الغيارى وصلوا لآخر معاقل داعش وطهروها ورفعوا علم العراق فوق مناطق غربي الأنبار التي كانت آخر أرض عراقية مغتصبة.. وأن علم العراق يرفرف اليوم عاليا فوق جميع الأراضي العراقية وعلى أبعد نقطة حدودية“.



وحلقت أسراب من طائرات الهليكوبتر العراقية فوق بغداد وهي تحمل العلم العراقي ظهر السبت فيما يبدو أنه تدريب على عرض عسكري احتفالا بالنصر يخطط العراق لإقامته في الأيام المقبلة.

