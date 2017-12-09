وزراء النقل العرب يدرس أسباب تعثر شركة الملاحة البحرية

البحرية المصرية

أمانى العزازى



أكد اللواء محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى ورئيس الاتحاد العربى للناقلين البحريين، أن مجلس وزراء النقل العرب التابع لجامعة الدول العربية وافق مؤخرا على دراسة الموقف المالى والقانونى والإدارى للشركة العربية للملاحة البحرية، حيث لا تمارس الشركة نشاطا ملحوظا رغم أنها تضم تكتلا عربيا من الدول العربية.



لافتا إلى أنه من المزمع أن تقوم الدول العربية المشاركة فيها بزيادة رأسمالها، وشراء سفن جديده لدعم الأسطول العربى.



وأشار يوسف إلى أن الحكومة المصرية منحت الشركة مجموعة من الإعفاءات الضريبية والجمركية على سبيل الدعم.



وقال إن مجلس وزراء النقل العرب أوصى فى اجتماعه الأخير بدراسة الموقف المالى للشركة، وطالب الدول العربية غير المشاركة بالمساهمه فى رأسمالها وحصر هذه الدول العربيه لحثها على الاشتراك.



من ناحيه أخرى، قال يوسف إن شركته مازالت حريصة على الاستثمار بشرق بورسعيد، مشيرا إلى أن العرض الذى تقدمت به لإنشاء محطة حاويات بأحد الأرصفة البحرية الجارى تنفيذها على مساحة 5 كيلومتر مربع، والذى سبق أن تقدمت به شركة بورسعيد لتداول الحاويات على مدار السنوات الماضية وقامت هيئة موانئ بورسعيد بإلغاء عملية الطرح 2013.



ولفت إلى أن القابضة لديها ملاءة مالية تمكنها من تنفيذ المشروع.



وأكد يوسف أن طرح مزيد من الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى فى البورصة يتوقف على أهداف ورغبة الشركات فى توسعة حجم استثماراتها أو إضافة أنشطة جديدة.



يذكر أن اتحاد العربى للناقلين البحريين تم إنشاؤه عام 79 19، واتخذ بغداد مقرا له، ثم تم نقله إلى بيروت نظرا للظروف الأمنية والاضرابات السياسية التى تعانيها العراق عام 2004، وهو من الاتحادات النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية، ويهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول العربية.