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سيـــاســة
بدء اجتماع طارئ للخارجية العرب للرد على قرار ترامب بشأن القدس
السبت 09 ديسمبر 2017 10:04 م
القدس
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القدس
متابعات
بدأت مساء اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة دولة جيبوتى ، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، بناء على طلب من دولة فلسطين ، وذلك للنظر في التطورات الخاصة بالقدس في ضوء إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، على أهمية تلك الاجتماعات والتي في ضوء الأحداث بالغة الخطورة وتداعيتها المختلفة بما تمثله من اعتداء جسيم على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى حقوق العرب والمسلمين والمسيحيين باعتبار أن هذا الموقف الأمريكي هو انحياز أعمى إلى “احتكارية صهيونية إسرائيلية يهودية” لإرث إسلامي مسيحي للمقدسات .
ومن المقرر أن يخرج وزراء الخارجية العرب بقرار يبلور التحرك العربي إزاء خطوة الرئيس الأمريكي .
ووفق المصدر ذاته، عقدت “لجنة مبادرة السلام العربية” اجتماعا طارئا اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء باللجنة برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للنظر في التطورات الخاصة بالقدس في ضوء إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي .
تضم لجنة مبادرة السلام العربية كلا من: الأردن (رئيسا) وعضوية مصر والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وفلسطين وقطر ولبنان والمغرب واليمن إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية.
يذكر أن لجنة مبادرة السلام العربية تشكلت بقرار من القمة العربية الأخيرة في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية التي عقدت في 29 مارس الماضي.
يأتي اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية قبيل الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب اليوم للنظر في تداعيات الخطوة الأمريكية بشأن القدس.
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