مستقبل وطن يشيد بتوصيات الكوميسا

حزب مستقبل وطن

سلوى عثمان



ثمن الدكتور نور أبوحتة، عضو المكتب التنفيذى بحزب مستقبل وطن، التوصيات الختامية لمؤتمر إفريقيا 2017 "الكوميسا" والذى اختتمت فعالياته اليوم السبت، مؤكدًا أن ذلك المؤتمر يأتى فى إطار حرص مصر على الانفتاح والتواصل مع جميع دول القارة الأفريقية والقضاء على عهود التهميش والعزلة التى كانت السمة الرئيسية التى تربط تلك الدول بعضها البعض.



وأوضح أبو حتة، فى بيان رسمى لـ"مستقبل وطن" اليوم السبت، أن تعميق العلاقات مع دول المنطقة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بحرص القيادة السياسية لتعزيز الحفاظ على الأمن القومى وكذلك تقوية أُطر العلاقات المشتركة بهدف تعزيز آليات التكامل الاقتصادي بين دول القارة وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاستراتيجية.



وأشار عضو المكتب التنفيذى، إلى أن مصر أعادت صياغة العلاقات مع جميع الدول وأصبحت تتسم بالانفتاح والسعى نحو توسيع دائرة الحلفاء الاستراتيجيين، مؤكدًا أن مصر على صعيد سياساتها الخارجية حققت طفرة غير مسبوقة على مدار العهود الماضية.



وأكد عضو المكتب التنفيذى، أن مصر تسير اقتصاديًا على الطريق الصحيح أن جميع المعطيات الموجودة على أرض الواقع خير برهان على ذلك، مشددًا على ضرورة استغلال الحكومة لمثل هذه المنتديات العالمية وتحويل توصياتها لنتائج حقيقية على أرض الواقع وتشجيع ريادة الأعمال والنمو الشامل في القارة السمراء وترويج الاستثمار.



وكانت الوزيرة سحر نصر، أعلنت اليوم السبت عن توصيات المنتدى، وجاءت كالتالى:



زيادة التكامل الاقتصادي وتشجيع ضخ استثمارات جديدة فى بلادنا الإفريقية لرفع معدلات النمو الاقتصادي والتنمية، وإقامة مشروعات مشتركة خاصة فى مجال البنية الأساسية لتدعيم الاستثمار والتبادل التجارى بين دول القارة، وتعزيز دور القطاع الخاص الإفريقى بين هيئات الاستثمار من أجل زيادة معدلات الاستثمار داخل دول القارة وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج محفزة لريادة الأعمال وتبنى مبادرات لإتاحة التمويل لزيادة مشاركة الشباب كعماد للاقتصاد الإفريقي حاليا، وتمكين المرأة فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى كعنصر فعال فى عملية التنمية فى إفريقيا وكمحور أساسى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى.