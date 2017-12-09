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سيـــاســة
أوباما يحذر الأمريكيين من طريق ألمانيا النازية
السبت 09 ديسمبر 2017 09:10 م
ترامب وأوباما
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ترامب وأوباما
عبدالغفور أحمد محسن
دعا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الأمريكيين إلى أن يكونوا يقظين في دفاعهم عن الديمقراطية أو مواجهة خطر السير على طريق ألمانيا النازية في الثلاثينيات.
وحذر أوباما في كلمة ألقاها فى وقت سابق من هذا الأسبوع بالنادي الاقتصادى فى شيكاغو ، ونقلها موقع سي بي اس نيوز، اليوم، من ان "الأمور يمكن أن تنهار بسرعة كبيرة" إذا لم يساند الأمريكيون هذه الحديقة الديمقراطية.
وخلال خطابه، أشار أوباما إلى صعود هتلر إلى السلطة في ألمانيا، ثم ناشد الجمهور بالتنبه جيدا ثم التصويت في الانتخابات
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