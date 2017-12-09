تحذيرات إسرائيلية لحماس.. وباراك: قرار ترامب ليس تاريخيا

إيهود باراك

عادل عبدالجواد



حذر منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية اللواء يوأف موردخاي حركة حماس وسكان غزة قائلا: "استيقظوا، لأن الوقت ضدكم، لا تحاولوا اختبار قواتنا، واستمرار حوادث إطلاق النار علينا سيؤدي إلى رد قاسٍ ومؤلم من جانب جيشنا".



جاءت التحذيرات الإسرائيلية ردا على هجوم صاروخي أطلقته حركة حماس على منطقة "سديروت" الإسرائيلية.



وأوضح موردخاي أنه حتى الآن الجيش الإسرائيلي يظهر ضبط النفس في مواجهة التظاهرات والأعمال القتالية في قطاع غزة، على حد قوله.



وقال رئيس المعارضة الإسرائيلية "يتسحاق هيرتسوغ": "إننا فى مرحلة حساسة جدا ويجب علينا بذل كل جهد لاحتوائها.. حماس تلعب لعبة خطيرة جدا والشعب الفلسطيني كالمعتاد سيكون الخاسر الرئيسي.



وفي السياق ذاته، ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك اليوم الوضع السياسي والأمني في غزة، واعتبر أن بيان الرئيس الأمريكي ترامب، مهم وجيد جدا بالنسبة لبلاده ولكن ليس تاريخيا، مشيرا بن جوريون هو من كان قد اتخذ القرار بأن القدس هي عاصمة إسرائيل، متمنيا لجميع البلدان أن تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، على حد قوله.