الرقابة المالية تتلقى 333 شكوى ضد شركات سمسرة

مصدر بالهيئة: زيادة الشكاوى تؤكد ثقة العملاء فينا على إعادة الحقوق لأصحابها









أحمد الدسوقى- مصطفى طلعت









قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن إجمالى عدد الشكاوى من العملاء ضد شركات السمسرة ارتفع إلى 333 شكوى، خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ315 شكوى خلال نفس الفترة من العام الماضى.





وأشارت الهيئة، فى أحدث تقاريرها، إلى أنها انتهت من دراسة نحو 228 شكوى خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى، وما زال لديها 105 شكاوى فقط لدراستها.





وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع على بياض، والبيع من خلال وكيل، فضلًا عن الشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل، دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.





من جانبه أكد مصدر بالهيئة العامة للرقابة المالية، فى تصريحات، لـ"المال"، أن زيادة عدد الشكاوى ضد شركات السمسرة تؤكد ثقة العملاء في قدرة الهيئة على إعادة الحقوق إلى أصحابها والبت فيها، مشيرًا إلى أنه في السابق لم يكن هناك اهتمام من المستثمرين بالتوجه إلى الهيئة لعرض مشكلاتهم وكان في الغالب يحدث مشكلات بين الشركة والعميل.





وحول المدة المتعلقة بالبت في الشكاوى أشار المصدر إلى أنها تتعلق بطبيعة القضية محل الخلاف بين الشركة والعميل، لافتًا إلى أن الهيئة تصدر تقرير الشكاوى بشكل دوري؛ لكسب ثقة العملاء.





فى سياق متصل قالت الهيئة إنها تلقّت نحو 166 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى، مقابل 380 شكوى خلال الفترة نفسها من العام الماضى بمعدل انخفاض 56%.





ولفتت إلى أن الشكاوى توزعت بين شركات تأمينات الممتلكات وشركات تأمينات الأشخاص وصناديق التأمين الخاصة بنسب 44% و22% و34% على التوالى.



