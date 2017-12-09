4 جنيهات تراجعًا بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 620 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 4 جنيهات، اليوم السبت، بختام التعاملات المسائية؛ نتيجة انخفاض الأوقية لمستوى 1247 دولارًا.





قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 انخفضت لتسجل 620 بدلًا من 624 جنيهًا، أمس.



