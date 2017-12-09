بروتوكول تعاون بين أكو وآيمكس اليابانية لتطوير إنتاج الأحبار

بهدف تحقيق استثمارات نحو 20 مليون جنيه









هبة حامد





وقعت شركة أكو للأنظمة الصناعية المتكاملة- شركة مساهمة مصرية لتدوير المخلفات الإلكترونية وإنتاج ماكينات أحبار الطباعة- بروتوكول تعاون مع شركة آيمكس imex اليابانية، لإنتاج المادة الخام لأحبار الطباعة؛ بهدف تطوير تكنولوجيا مشتركة لماكينات إعادة إنتاج أحبار الطباعة.





وقع البروتوكول بالقاهرة المهندس عصام هاشم رئيس مجلس إدارة شركة أكو، وميجل جارسيا مدير شركة آيمكس لشمال إفريقيا وجنوب أوروبا والشرق الأوسط فرع برشلونة.





قال المهندس عصام هاشم، رئيس شركة أكو للأنظمة الصناعية المتكاملة، في تصريح صحفي له، اليوم، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار خطة الشركة للتوسع الدولي والإفريقي، كما يهدف التعاون لتطوير تكنولوجيا الماكينات لدينا لتتماشى فقط وحصريًّا مع خامات الطرف الياباني؛ لضمان أعلى مستوى من الجودة، وكذلك لاستفادة الطرف اليابانى من بيع الخامات حيث إنها السلعة الاستهلاكية الأكثر مبيعًا بعد الماكينات.





وأضاف أن خطة الشركة تهدف للعمل على زيادة حجم مبيعاتها، حيث تستهدف الشركة، خلال الفترة المقبلة، تحقيق استثمارات بنحو 20 مليون جنيه في مجال الأحبار.





وأوضح أن الشركة لديها خطة استراتيجية تهدف للتوسع الدولي في عدد من الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن شركة أكو قامت حتى الآن بتصدير منتجاتها لعشر دول إفريقية وعدد من الدول العربية الأخرى.





وأشار إلى أنه بمقتضى هذا البروتوكول سيتم تنظيم ورشة عمل مشتركة في مارس 2018 لتدريب عمال جدد وتنمية مهارات فنيين متخصصين في مصر بمجال أحبار الطابعات.





من جانبه قال ميجل جارسيا، مدير شركة آيمكس بشمال إفريقيا وجنوب أوروبا والشرق الأوسط فرع برشلونة، إن الشركة لديها خطة للتوسع على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، لذا تم اختيار إحدى الشركات المصرية الرائدة في هذا المجال كخطوة من خطوات التوسع المستهدف، حيث سنتمكن من الانتشار في عدد من الدول الإفريقية والعربية التي سبق لشركة أكو تصدير منتجاتها إليها.





وأكد أن هذه الاتفاقية ستحقق نجاحات على المديين القريب والبعيد بحسب نتائج الدراسات التي أجريت على السوق المصرية في هذا المجال بشكل عام.