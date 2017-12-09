أردوغان وماكرون يحثان ترامب على التراجع عن قراره

رجب طيب أردوغان

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



قال مصدر رئاسى تركى، اليوم السبت، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعملان معًا لمحاولة إقناع الولايات المتحدة بإعادة النظر فى قرارها بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتراجع عنه.



وقال المصدر إن الزعيمين اتفقا خلال مكالمة هاتفية، على أن هذه الخطوة مثيرة للقلق بالنسبة للمنطقة، وأضاف أن تركيا وفرنسا ستبذلان جهدًا مشتركًا فى محاولة لوقف القرار الأمريكى.



كان أردوغان قد تحدث هاتفيًا إلى رؤساء كازاخستان ولبنان واذربيجان، اليوم، حول هذه القضية، وقد دعا الأربعاء إلى عقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي في تركيا الأسبوع المقبل.