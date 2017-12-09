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سيـــاســة
مصر ترسل مساعدات طبية للصومال
السبت 09 ديسمبر 2017 04:37 م
مساعدات للصومال
أخر الأخبار
مساعدات للصومال 2
بدور إبراهيم
أصدر الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الأوامر بإعداد وتجهيز مساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية المهداة من الشعب المصري إلى الأشقاء الصوماليين، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمعاونة في تخفيف العبء عن كاهل الأشقاء الصوماليين.
وأقلعت طائرة عسكرية محملة بالمساعدات إلى مطار مقديشيو، على متنها طاقم طبى على أعلى مستوى لمرافقة الحالات الطبية المقرر نقلها للعلاج بالمستشفيات العسكرية المصرية لتلقى العلاج المناسب.
يأتى ذلك إنطلاقاً من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء، وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات المحن والأزمات.
القوات المسلحة
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