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سيــارات
ماراثون لحرق أسعار بيجو مع تغير الوكيل
السبت 09 ديسمبر 2017 04:34 م
بيجو الفرنسية
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بيجو الفرنسية
شريف عيسى
توقع أحد موزعى بيجو، أن تشهد الفترة المقبلة ماراثون حرق الأسعار لطرازات بيجو، مع انتقال وكالتها لصالح تحالف المنصور للسيارات، وشركة سكوب للاستثمار الإماراتية.
أشار الموزع إلى أن القاهرة للتنمية وصناعة السيارات، الوكيل السابق لبيجو، تلجأ إلى تسيل سياراتها المكدسة بالمعارض، بعد أن توقفت عمليات توريد سيارات جديدة، أو قطع غيار لمراكز خدمات ما بعد البيع التابعة للوكيل السابق، بعد انتهاء علاقتها مع الشركة الأم.
كما توقع الموزع أن تجرى عمليات البيع بسعر التكلفة، أو بسعر أقل من السعر الرسمى، الذى سبق وأعلن عنه فى وقت سابق، بالتزامن مع وقف العمل بصالات العرض الرسمية التابعة للوكيل السابق.
أعلن عدد من موزعى العلامة الفرنسية عن خصومات في مراكز الصيانة لصالح بيجو بنسبة تصل إلى 25% على قطع الغيار لجميع جدول الصيانة، وخصم 25% على المصنعيات للصيانات والإصلاحات الميكانيكية والسمكرة والدهان، وخصم 25% على قطع غيار السمكرة والدهان، إلى جانب كشف مجانى على العفشة والسوايل، وظبط زوايا مجانا للصيانات الزوجية.
كان تقرير صادر عن منفذ إسكندرية الجمركى أعلن عن الإفراج عن 616 سيارة تابعة للعلامة الفرنسية بيجو خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجارى، فى حين تمكنت بيجو من الإفراج عن 80 سيارة خلال أكتوبر.
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