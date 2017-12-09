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نقل وملاحة
وزير النقل يشارك بملتقى تكريم رائد هندسة التربة والأساسات
السبت 09 ديسمبر 2017 03:51 م
هشام عرفات وزير النقل
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هشام عرفات وزير النقل
المال ـ خاص
شارك الدكتور هشام عرفات، وزير النقل -اليوم السبت- في فعاليات الملتقى الخاص بتكريم الدكتور فاروق القاضي، أستاذ هندسة التربة والأساسات، الذي نظمته كلية الهندسة جامعة عين شمس، بحضور الدكتور أيمن عاشور عميد كلية هندسة عين شمس، والدكتورعمرو علي عبد الرحمن رئيس قسم الهندسة الإنشائية، وعدد من الأستاذة والخبراء في مجال هندسة التربة والأساسات.
خلال الملتقى تحدث عدد من أساتذة الهندسة عن الدور الكبير الذي ساهم به الدكتور فاروق القاضي في مجال دراسة الأساسات، وعدد المشروعات والرسائل العلمية التي أشرف عليها، وما أثراه من أبحاث في هذا المجال شكلت نقلة نوعية في مجال الأساسات في مصر.
وخلال كلمته، عرفات عن سعادته بوجوده في تكريم رائد هندسة التربة والأساسات، الذي ساهم في تطوير وإثراء هذا المجال، لافتًا إلى أنه يعتز بتواجده في كلية الهندسة جامعة عين شمس هذا الصرح العلمي الذي يتشرف بأنه أحد خريجيه، ولا يتوانى في المشاركة في تكريم علماء مصر في مجال الهندسة تقديرًا لما قاموا به في خدمة الوطن.
وعرض بحث عن الأساليب التقنية الحديثة في تدعيم جسور الطرق، وذلك لمعالجة الانهيارات المتاخمة مباشرة لمجاري مائية بما يساهم في معالجة انهيارات جسور الطرق وأمان حركة السيارات والمرور.
النقل
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