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سيـــاســة
المهن الطبية: التأمين الصحي به عوار وسنصعد حال إقراره
السبت 09 ديسمبر 2017 03:32 م
اتحاد المهن الطبية
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اتحاد المهن الطبية
أحمد صبري:
طالب الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة، ونائب رئيس اتحاد المهن الطبية بتعديل مشروع قانون التأمين الصحى، مؤكدا أن به عوار شديد وسيقابل بتصعيد كبير من قبل النقابات الطبية حال إقراره بصيغته الحالية.
وأضاف فى المؤتمر الصحفى لاتحاد نقابات المهن الطبية الذى انعقد ظهر اليوم السبت، أن هيئة الاعتماد والجودة أعطت لنفسها الحق فى منح التراخيص وإلغائها، كما أعطت لنفسها حق الإشراف على أعضاء المهن الطبية، وهذه أمور لا تصح لأنها من اختصاص النقابات الطبية.
وطالب بتعديل مواد تمويل المشروع والتى اعتبرها تحيزا ضد الفريق الطبي، مؤكدا أن كل الشعب المصري سيتفيد من القانون، مطالبا بفرض رسوم على جميع الشركات التى لديها سجل تجارى.
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