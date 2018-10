أحمد عوض



قررت مجموعة جي بي غبور أوتو - وكلاء هيونداي، ومازدا، وشيري، وجيلي، تحريك أسعار طرازات هيونداي "النترا hD"، بمقدار يتراوح ما بين 1 و2.5 ألف جنيه، لتصل أسعار الفئة اﻷولى الـ "A/T GL" إلى 247 ألفًا مقابل 246، كما بلغت أسعار "النترا hD" - فئة A/T GL SR نحو 255 ألف جنيه.



وصعدت أسعار النترا hD - فئة الـ"A/T GL DAB ABS" إلى 263 ألف جنيه بدلاً من 260.5، وارتفعت أسعار فئة الـ"A/T GL SR - Tinted glass" إلى 264 ألفًا مقارنة بـ 261.5 ألفًا مطلع الشهر الحالي، وسجلت أسعار النترا hD - فئة الـ "A/T GL H/L-Tinted glass" نحو 287 ألفًا مقابل 285 ألف جنيه.



وتعد تلك الزيادة بأسعار "النترا hD"، المرة الثانية خلال فترة تقارب الـ 10 أيام فقط، ورفعت مجموعة جي بي غبور أوتو، أسعار "النترا hD" مطلع الشهر الحالي، بمقدار 4 آلاف جنيه.



وأبقت مجموعة جي بي غبور أوتو - على أسعار طرازات "النترا aD، وتوسان، و سوناتا، وفرنا، وسولاريس، وكريتا، واكسنت" - دون أي تغيير.



ويوضح الجدول التالي، أحدث أسعار طرازات هيونداي النترا hD:





العلامة الطراز الفئة أسعار مطلع ديسمبر أسعار - 9 ديسمبر مقدار التغيير / باﻷف جنيه







هيونداي







النترا A/T GL HD 246 247 1.000 A/T GL SR HD - 255 - A/T GL DAB ABS HD 260.500 263 2.500 A/T GL SR HD (Tinted glass) 261.500 264 2.500 A/T GL H/L - Tinted glass 285 287 2.000 إعداد - المال المصدر: جي بي غبور أوتو