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عقـــارات
بالصور.. شاغلو عمارات القطامية يتسلمون وحداتهم بالأسمرات
السبت 09 ديسمبر 2017 02:53 م
شاغلو عمارات القطامية
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شاغلو عمارات القطامية 2
بدور إبراهيم:
وسط أجواء من الفرحة العارمة، والبهجة، وإطلاق الزغاريد، سلمت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صباح اليوم، الوحدات السكنية الجديدة، المؤثثة، والمزودة بالأجهزة الكهربائية، بمشروع الأسمرات بالمقطم بمحافظة القاهرة، لعدد 135 أسرة، تعاقدت بنظامي التمليك والإيجار، بالمرحلة الأولي بمشروع الـ129 عمارة غير الأمنة بالقطامية.
وأضاف الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الأسر كانوا في غاية السعادة، وتوجهوا بالشكر للحكومة، ولوزارة الإسكان، وللهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، على الوقوف إلى جانبهم وحل مشكلتهم.
وأشار إلى أن الهيئة حلت مشكلة التعديات على الوحدات السكنية بمشروع الـ129 عمارة بالقطامية، بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، من خلال شراء 1200 وحدة سكنية (كلها مفروشة بالأثاث ومزودة بالأجهزة الكهربائية) بمشروع الأسمرات بالمقطم من محافظة القاهرة، لتسكين المواطنين المغرر بهم، أو الذين شغلوا الوحدات السكنية بالمشروع بدون وجه حق، فى فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير، وتم طرح الوحدات عليهم بنظامي التمليك والإيجار، موضحاً أنه سيتم التعامل مع الوحدات المستلمة من المواطنين الذين تم نقلهم اليوم لمشروع الأسمرات، وبدء إزالتها على الفور، تنفيذاً لتوصيات التقرير الفنى بإزالة جميع عمارات المشروع، نظراً لتدهور حالتها الإنشائية، وخطورتها على أرواح المواطنين.
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