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اقتصاد وأسواق
رجال الأعمال تناقش تأثير استخدام اليوان كعملة دولية على الاقتصاد
السبت 09 ديسمبر 2017 02:50 م
اليوان
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اليوان
محمد ريحان
تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، بالتعاون مع السفارة الصينية بالقاهرة، ندوة الثلاثاء المقبل، بعنوان "استخدام اليوان كعملة في سلة العملات الدولية وأثر ذلك على كافة قطاعات الاقتصاد المصري"، بحضور المستشار التجاري الصيني.
وقال المهندس أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الندوة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال المصري بأهم الخطوات والإجراءات التي إتخذها البنك المركزي حتى الآن فى ملف تبادل العملات المحلية فى مصر والصين.
وأضاف "عز الدين" أنه سيتم إلقاء الضوء على الآثار المترتبة عن اتفاقية تبادل العملات التي تم توقيعها مؤخراً مع الصين على قطاعات السياحة والتصدير والاستثمار.
ووجهت الجمعية الدعوة لكل من البنك المركزي المصري، هيئة تنشيط السياحة، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة تنمية الصادرات، وبنك التنمية الصيني وSino Sure وTEDA للحضور والمشاركة فى الندوة.
الصين
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