صدام مانشستر وديربي الميرسيسايد..أبرز مواجهات الدوريات الأوروبية

الريال وبرشلونة في مواجهات صعبة بالليجا.. ويوفنتوس يستضيف الإنتر بالكالتشيو



على المصرى:



سيكون عشاق ومحبو الكرة العالمية، بوجه عام، والدوريات الأوروبية الخمس الكبرى بوجه خاص، على موعد مع وجبة دسمة هذا الأسبوع، عندما يصطدم مانشستر يونايتد بجاره مانشستر سيتى، ويستضيف يوفنتوس خصمه أنترميلان، ويحل إشبيلية ضيفا ثقيلا على ريال مدريد، ويخوض برشلونة مواجهة صعبة أمام فياريال.



وتتجه أنظار المصريين لملعب أنفيلد، لمتابعة نجمهم الدولى محمد صلاح، خلال مواجهة فريقه ليفربول مع إيفرتون، فى ديربى الميرسيسايد، ويستضيف نابولى نظيره فيورنتينا فى مواجهة صعبة بالكالتشيو، ويحل شالكه ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ فى البوندزليجا، ونرصد فى التقرير التالى أبرز مواجهات الأسبوع فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.



الدورى الإنجليزى



مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي



تضع أندية البريميرليج، آمالها على مانشستر يونايتد من أجل إيقاف قطار مانشستر سيتي الذي يتصدر البطولة بفارق 8 نقاط عن جاره الشياطين الحمر، وبالتالي فهذه المواجهة قد تحسم مصير المنافسة في الدورى الإنجليزى الممتاز، منذ الأسبوع السادس عشر من المسابقة.



ليفربول وإيفرتون



مباراة لن تكون سهلة أمام ليفربول، بقيادة الدولى المصرى محمد صلاح، في ظل إستعادة إيفرتون بعض من إمكانياته بتولي ألارديس الإدارة الفنية، ولكنها مواجهة مهمة للريدز من أجل الحفاظ على سلسلة النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة.



بقية اللقاءات:



يلتقى اليوم السبت، وست هام يونايتد مواجهة صعبة أمام تشيلسى، ويلعب توتنهام هوتسبير مع ستوك سيتى، وبيرنلى مع واتفورد، وكريستال بالاس مع بورنموث، وهيديرسفيلد تاون مع برايتون، وسوانزى سيتى مع وست بروميتش ألبيون، ونيوكاسل يونايتد مع ليستر سيتى، وتختتم الجولة غدا الأحد، بثلاثة لقاءات، حيث يلعب ساوثهامتون مع آرسنال، بالإضافة للقاء ليفربول مع إيفرتون، ومانشستر يونايتد مع مانشستر سيتى.



الدورى الإسبانى

ريال مدريد وإشبيلية



سيكون ريال مدريد في مواجهة صعبة، عندما يستضيف إشبيلية في ظل الحالة السيئة للميرينجي في هذا الموسم في الدورى الإسبانى، ومن الضروري تحقيق الفوز على الفريق الأندلسي من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة في هذا الموسم في البطولة.



فياريال وبرشلونة



يسعى فياريال للإستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وتجنب الهزيمة الثالثة على التوالي له في الليجا تحت قيادة كاليخا، عندما يستضيف برشلونة، على ملعب "لاسيراميكا"، ويأمل الفريق الكتالونى فى توسيع الفارق مع جميع ملاحقيه في هذه الجولة،



بقية اللقاءات:



افتتحت الجولة الخامسة عشرة أمس الجمعة، بفوز ديبورتيفو ألافيس على لاس بالماس، بهدفين نظيفين، وتلعب اليوم السبت، أربعة لقاءات، حيث يلتقى خيتافى مع إيبار، وديبورتيفو لاكرونيا مع ليجانيس، وفالنسيا مع سيلتا فيجو، بالإضافة لمواجهة ريال مدريد مع إشبيلية.



وتستكمل الجولة غدا الأحد، حيث تقام أربعة لقاءات أخرى، فيلعب ريال سوسييداد مع ملاجا، وريال بيتيس مع أتلتيكو مدريد، وليفانتى مع أتلتيك بيلباو، بالإضافة لمواجهة فياريال مع برشلونة، وتختتم الجولة يوم الأثنين، بلقاء إسبانيول مع جيرونا.



الدورى الإيطالى

يوفنتوس وإنتر ميلان



ستكون هذه المواجهة الأهم في هذا الأسبوع بالدورى الإيطالى، في ظل تصدر إنتر ميلان البطولة بفارق نقطتين فقط عن يوفنتوس، وبالتالي فمن ينجح في تحقيق الفوز في هذه المواجهة، التى ستقام اليوم السبت، قد ينجح في تصدر البطولة.



نابولي وفيورنتينا



يسعى نابولي للخروج من أزمته الحالية، وتحقيق نتيجة إيجايبة ستكون مهمة للفريق للمنافسة على لقب الإسكوديتو، عندما يستضيف فيورنتينا، بينما يأمل الأخير إيجاد المسار الصحيح للعودة للمنافسة على مركز مؤهل أوروبياً.



وتنطلق الجولة السادسة عشرة من الدورى الإيطالى، بلقاء كاليارى مع سامبدوريا، وتستكمل المرحلة غدا الأحد، حيث ستقام 6 لقاءات، فيلعب كييفو فيرونا مع روما، وأودينيزي مع بينفينتو، وسيال مع هيلاس فيرونا، وساسولو مع كروتونى، وميلان مع بولونيا، بالإضافة لمواجهة نابولى وفيورنتينا، ويختتم الأسبوع يوم الأثنين، بلقاءات جتوى مع أتلانتا، ولاتسيو مع تورينو.



الدورى الألمانى

بوروسيا مونشنجلادباخ وشالكه



سيكون محبي البوندزليجا على موعد مع مواجهة قوية، عندما يحل شالكه ضيفاً ثقيلاً على بوروسيا موشنجلادباخ، اليوم السبت، فالأخير يحتل المركز الرابع في البطولة، ويفصله نقطة واحدة فقط عن شالكه صاحب المركز الثالث، وبالتالي فالإنتصار في هذه المواجهة سيعزز من حظوظ أي الفريقين في المنافسة على اللقب.



ويستضيف بوروسيا دورتموند نظيره فيردر بريمن، لنسيان الأخفاق الأوروبى، ويلتقى هامبورج مع فولفسبورج، وآينتراخت فرانكفورت مع بايرن ميونيخ، ولايبزيج مع ماينز، وتختتم الجولة غدا الأحد بثلاثة لقاءات، حيث يلعب كولن مع فرايبورج، وهانوفر مع هوفنهايم، وأوجسبورج مع هيرتا برلين، وكانت المرحلة قد أفتتحت أمس الجمعة، بفوز بايرن ليفركوزن على ضيفه شتوتجارت، بهدفين نظيفين.



الدورى الفرنسى



يسعى باريس سان جيرمان للنهوض من كبوته المحليه، عندما يستضيف ليل، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من الدوري الفرنسي، ويتصدر الفريق الباريسى الدوري المحلي بفارق مريح "9 نقاط" عن أقرب منافسيه، الثلاثى ليون وموناكو ومرسيليا.



وفي مباريات السبت أيضاً، يأمل موناكو نسيان عروضه المخيبة في دوري الأبطال هذا الموسم، والتركيز على احتلال مركز متقدم، يعيده إلى المسابقة القارية الأم الموسم المقبل، عندما يستضيف تروا، ويلعب جانجون مع ديجون، وميتز مع رين، وتولوز مع كان، وأنجيه مع مونبيليه.



وتقام غدا الأحد ثلاثة مباريات، حيث يلعب نانت مع نيس، وأميان مع ليون، وأوليمبيك مارسيليا مع سان إيتيان، وكانت لقاءات الأسبوع السابع عشر من الدورى الفرنسى، قد أفتتحت أمس الجمعة، بفوز كبير لستراسبورج على مضيفه بوردو، بثلاثة أهداف نظيفة.