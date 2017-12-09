أوبر تسوي قضيتين مع هندية تعرضت للاغتصاب

تاكسى أوبر

خالد بدر الدين



توصلت شركة أوبر تكنولوجيز لاتفاق مع امرأة لتسوية دعوى مدنية كانت قد أقامتها ضد أوبر في يونيو الماضى متهمة كبار مسئولي الشركة بالحصول على سجلاتها الطبية دون وجه حق بعد أن قام سائق باغتصابها في الهند، كما جاء فى ملف بمحكمة اتحادية أمريكية.



وذكرت وكالة رويترز أن سائقا بشركة أوبر تمت إدانته بتهمة الاغتصاب الذي وقع في دلهي 2014 بقضية جنائية بالهند وحكم القاضى في عام 2015 على هذا السائق بالسجن مدى الحياة.



وكانت هذه المرأة التى تعيش في الولايات المتحدة عندما أقامت الدعوى قد سبق أن سوت دعوى قضائية مدنية بالولايات المتحدة ضد أوبر في 2015 ولكنها قاضت الشركة مرة أخرى في محكمة اتحادية بسان فرانسيسكو قائلة: إنه بعد فترة وجيزة من الحادث قام مسؤول بشركة أوبر بالولايات المتحدة” بالاجتماع مع شرطة دلهي وحصل عمدا على السجلات الطبية السرية لصاحبة الدعوى وقالت الدعوى إن أوبر احتفظت بنسخة من هذه السجلات.



ولم يتم الإعلان عن بنود التسوية في وثيقة المحكمة وامتنع متحدث باسم شركة أوبر التي مقرها في سان فرانسيسكو عن التعليق، كما لم يتمكن محررو رويترز من الوصول لمحامي المرأة للتعليق.



وتأتي هذه التسوية مع سعي دارا خسروشاهي الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لأوبر في أغسطس الماضى لإنهاء عدة فضائح بعد ثماني سنوات قضاها ترافيس كالانيك في هذا المنصب وشهدت خرقا للقواعد في مختلف أنحاء العالم.