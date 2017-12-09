نهضة مصر توقع عقد استمارة 6 لخالد حبيب.. غدًا

المركز الدولي للكتاب

جهاد سالم



تنظم دار نهضة مصر للنشر، غدًا الأحد، حفل توقيع كتاب "استمارة 6"، للكاتب والإعلامي خالد حبيب، ضمن إصدارات الدار الجديد.



كانت داليا إبراهيم، العضو المنتدب لنهضة مصر، كشفت فى تصريحات سابقة لـ"المال"، أن الدار بصدد طباعة كتابين جديدين الأول لخالد حبيب، والثاني لإسعادة يونس، إضافة إلى مجموعة روايات وكتب الأطفال.



وأشارت إبراهيم إلى أن الدار خفضت عدد إصداراتها السنوية 30% لتصل إلى 500 عنوان جديد، عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادية، وانكاسات تلك الإجراءات على الطباعة والنشر.



وتضم مؤسسة "نهضة مصر" 5 شركات: الأولى للنشر وللصحافة، وأخرى للرسوم المتحركة، وشركة سوفت وير، وشركة تجارة لإنتاج مستلزمات المدارس، وشركة الإنيميشن.