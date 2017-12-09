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سيــارات
نيسان تحرك أسعار سياراتها خلال ديسمبر
السبت 09 ديسمبر 2017 01:54 م
السيارة نيسان قشقاي
أخر الأخبار
السيارة نيسان قشقاي
زيادة جديدة تتراوح ما بين 2 و5 آلاف جنيه لمختلف الفئات
أحمد عوض
أعلنت شركة نيسان إيجيبت، عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها خلال سبتمبر الحالي، إذ ارتفعت أسعار سيارات نيسان؛ بمقدار يتراوح ما بين 2 و5 آلاف جنيه لمختلف الفئات.
وصعدت أسعار نيسان صني - فئة الـ "A/T" إلي 209 آلاف جنيه بدلاً من 207، ووصلت أسعار "صني"- فئة الـ"A/T EX" إلى 221 ألفا مقابل 218، وارتفعت أسعار فئة الـ"A/T Super Saloon" إلى 231 ألف مقارنة بـ 228 ألف خلال الشهر الماضي.
وارتفعت نيسان قشقاي - فئة الـ"A/T Stander" إلى 394 ألف جنيه مقارنة بـ 389، وقدرت أسعار "قشقاي"- فئة الـ"A/T F/L" بـ 424 ألف مقابل 419، وصعدت أسعار فئة الـ "A/T H/L" إلى 454 ألف مقابل 449 ألفا.
وسجلت أسعار نيسان "سنترا" - فئة الـ" a/t" نحو 280 ألف جنيه مقابل 274.9، وسعرت نيسان سنترا - فئة الـ "A/T H/L" بـ 295 ألفا بدلًا من 289.9، وبلغت أسعار فئة الـ"a/t sport edition"- نحو 320 ألفا.
أسعار السيارات
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