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سيـــاســة
اجتماع طارئ للتيار الديمقراطي بعد منعه من التظاهر
السبت 09 ديسمبر 2017 01:40 م
مدحت الزاهد
أخر الأخبار
مدحت الزاهد
إيمان عوف
صرح مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو المجلس الرئاسي للتيار الديمقراطي بأن التيار الديمقراطي سيعقد اليوم اجتماعا طارئا لبحث الخطوات التصعيدية عقب رفض الأمن إخطار التظاهر أمام جامعة الدول العربية غدا.
يذكر أن الرفض استند للقرار الإداري بعمل حرم مساحته 800 متر تمنع فيه الوقفات والتظاهرات في محيط أى سفارة أو مبنى حيوى.
جامعة الدول العربية
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