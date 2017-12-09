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عيار 18
680.00
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الزيت
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المكرونة
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الدقيق
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الشاي 40 جم
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المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
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الفراخ البلدي
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بنـــوك
استقرار الدولار بالبنوك.. و17.80 جنيه أعلى سعر للشراء
السبت 09 ديسمبر 2017 01:18 م
الدولار 2000000
أخر الأخبار
الدولار 2000000
هبة حامد
استقرت أسعار الدولار في البنوك، مع بداية تعاملات اليوم السبت، ليسجل أعلى سعر للشراء في بنك أبو ظبي الإسلامي عند 17.80 جنيه.
أسعار الدولار
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