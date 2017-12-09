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نقل وملاحة
نقل 3499 حاوية من الموانئ عبر السكك الحديدية
السبت 09 ديسمبر 2017 12:47 م
قطار البضائع
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قطار البضائع
المال ـ خاص
صرح محمد عز المتحدث الإعلامي لوزارة النقل أن الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية استطاعت خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2017، تحقيق طفرة نوعية في مجال نقل الحاويات متمثلا في نقل 3499 حاوية من الموانئ البحرية المتصلة بشبكة السكك الحديدية إلى المناطق الصناعية في حلوان و6 أكتوبر، إذ بلغ عدد الحاويات المنقولة خلال تلك الفترة من الموانئ عبر هذا المرفق إلى المنطقة الصناعية لـ 6 أكتوبر 1424 حاوية مكافئة وإلى المنطقة الصناعية بحلوان 2075 حاوية مكافئة.
وأشار المتحدث الإعلامي لوزارة النقل إلى أن حجم الطن المنقول من البضائع بجميع أنواعها عبر القطارات زاد خلال الفترة المذكورة بمقارنتها بنفس الفترة من العام السابق بنسبة 16%، حيث وصل حجم المنقول من البضائع إلى 2 مليون طن مقابل 1.7 مليون طن العام الماضي، لافتا إلى أن وزارة النقل تبذل جهودا حثيثة بهدف الوصول بنقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 25 مليون طن سنويا بحلول عام 2022.
وأوضح عز أن أحد أهم أولويات الوزارة حاليا هو تعظيم عملية نقل البضائع عبر السكك الحديدية والنقل النهري، لتخفيف الأعباء على الطرق والكباري وتقليل استهلاك الوقود وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية ذات مردود إيجابي.
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