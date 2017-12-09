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سيـــاســة
جلسة طارئة للبرلمان العربي بشأن قرار ترامب عن القدس
السبت 09 ديسمبر 2017 12:44 م
القدس
أخر الأخبار
القدس
سلوى عثمان:
يقيم البرلمان العربي، الإثنين المقبل، جلسة طارئة بشأن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ووجهت شؤون إعلام البرلمان العربي اليوم، الصحفيين والإعلاميين لاتخاذ ما يرونه مناسبًا لتغطية هذا الحدث الهام.
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