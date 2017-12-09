حركة موانئ البحر الأحمر اليوم السبت 9 ديسمبر

مواني البحر الأحمر

نادية صابر:



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم السبت، لاستقبال خمس سفن وهى عمان، أمانة، الحرية2، النوى إكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 719 راكبا و147 شاحنة بضائع و24 شاحنة عفش ركاب و30 سيارة.



وشهد الميناء بالأمس مغادرة خمس سفن وهى عمان، أمانة، الحرية2، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 730 راكبا و293 شاحنة بضائع و40 سيارة.



ويشهد ميناء الغردقة مغادرة اليخت السياحى SEA STAR أردنى الجنسية وعلى متنه 6 أفراد طاقم متجه إلى ميناء العقبة.



ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 1120 راكبا بميناء نويبع وتداول 71 شاحنة، حيث يستعد الميناء لاستقبال السفينتين سينا وإيلة وعلى متنهم 487 راكبا و14 برادا و2 تريلا و1 سيارة.



وشهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 442 راكبا و8 براد و5 تريلا و3 سيارة و2 باص جيت وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 191 راكبا و22 براد و20 تريلا.