نظر طعن وضع أبو تريكة على قوائم الإرهاب.. 18 إبريل

محكمة النقض

نجوى عبد العزيز



حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض، جلسة 18 أبريل المقبل، أمام دائرة الأربعاء، لنظر جلسة طعن اللاعب محمد أبو تريكة، و1537 أخرين لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.



وكانت الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، أدرجت جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، و1538 شخص آخر على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع يترتب على ذلك من آثار طبقا للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذللك بتاريخ 12 يناير 2017، وذلك فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.