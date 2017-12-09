درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 9 ديسمبر

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهارا بارد في أول الليل شديد البرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

وسط الدلتا 11 19

الإسكندرية 10 21

بلطيم 12 21

مطروح 13 18

السلوم 09 17

سيوة 06 18

بورسعيد 13 20

دمياط 13 20

العريش 07 19

رفح 07 19

الإسماعيلية 07 21

السويس 09 21

رأس سدر 10 21

نخل 00 17

نويبع 13 22

طابا 08 20

كاترين 05 17

الطور 11 22

شرم الشيخ 17 23

الغردقة 13 24

مرسى علم 17 23

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 06 20

أسيوط 05 21

سوهاج 07 21

قنا 08 24

الأقصر 08 24

أسوان 11 27

أبوسمبل 12 25

الوادى الجديد 10 22

شلاتين 18 26

أبو رماد 19 25

رأس حدربة 17 24

حلايب 20 24