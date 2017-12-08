وول ستريت جورنال: بن سلمان اشترى مخلص العالم بـ 450 مليون دولار

وكالات:



ونقل الموقع الإلكترونى للصحيفة عن مصادر فى الاستخبارات الأمريكية وأخرى لم يسمها أن الأمير محمد استعان بوسيط لشراء لوحة «سالفاتور موندى» (مخلص العالم). وكانت دار «كريستيز» نظمت فى نيويورك المزاد الذى بيعت خلاله لوحة «سالفاتور موندى» (مخلص العالم)، مسجلة السعر القياسى لأغلى لوحة فى العالم، الذى كان عائدا للوحة «نساء الجزائر» لبابلو بيكاسو (179.4 مليون دولار فى العام 2015)، دون أن تعلن اسم الشارى. وأكدت الصحيفة المتخصصة بالشؤون المالية أن الوسيط هو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود الذى أوردت اسمه صحيفة «نيويورك تايمز»، الأربعاء الماضى.