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أسواق عربية
وول ستريت جورنال: بن سلمان اشترى مخلص العالم بـ 450 مليون دولار
الجمعة 08 ديسمبر 2017 11:51 م
لوحة مخلص العالم خلال عرضها فى المزاد
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لوحة مخلص العالم خلال عرضها فى المزاد
وكالات:
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ولى عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان هو الذى اشترى لوحة للرسام الإيطالى ليوناردو دا فنشى، بسعر قياسى بلغ 450 مليون دولار فى منتصف نوفمبر الماضى.
ونقل الموقع الإلكترونى للصحيفة عن مصادر فى الاستخبارات الأمريكية وأخرى لم يسمها أن الأمير محمد استعان بوسيط لشراء لوحة «سالفاتور موندى» (مخلص العالم). وكانت دار «كريستيز» نظمت فى نيويورك المزاد الذى بيعت خلاله لوحة «سالفاتور موندى» (مخلص العالم)، مسجلة السعر القياسى لأغلى لوحة فى العالم، الذى كان عائدا للوحة «نساء الجزائر» لبابلو بيكاسو (179.4 مليون دولار فى العام 2015)، دون أن تعلن اسم الشارى. وأكدت الصحيفة المتخصصة بالشؤون المالية أن الوسيط هو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود الذى أوردت اسمه صحيفة «نيويورك تايمز»، الأربعاء الماضى.
وأعلن متحف اللوفر أبوظبى، الذى دشن مطلع نوفمبر، الأربعاء، أن اللوحة ستعرض فيه.
وكانت «سالفاتور موندى» اللوحة الوحيدة المعروفة لليوناردو دا فنشى، التى يملكها فرد، إذ إن كل لوحاته الأخرى ملك لمتاحف.
السعودية
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