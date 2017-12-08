70 شركة تركية تشارك بمعرض القاهرة الدولي للأخشاب

تنظمه "إيجي ويدكس" بالتعاون مع غرفة الأخشاب و"التصديري للأثاث" و"إكسبولينك"

مشاركة 380 عارضًا من الصين والولايات المتحدة وألمانيا واستراليا والهند.. و45 شركة مصرية

في واحدة من الثمار الإيجابية الملموسة للمؤتمر الاقتصادي المصري التركي المشترك "هيا نصنع معًا" الذي عقد في اسطنبول مؤخرًا، جاءت 70 شركة تركية متخصصة في صناعة الأثاث والأخشاب ومستلزماتها للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للأخشاب والاثاث في دورته الثالثة "إيجي ويديكس كايرو ويد شو"، والذي انطلقت فعالياته اليوم الجمعة 8 ديسمبر ويستمر حتى 11 من الشهر نفسه لمدة 3 أيام، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة.





قال وائل القاضي رئيس شركة "إيجي ويديكس" المنظمة للمعرض، خلال بيان صحفي اليوم، إن المعرض تنظمه شركة "إيجي ويديكس" بالتعاون مع كل من غرفة صناعة الاثاث باتحاد الصناعات، والمجلس التصديري لصناعات الأثاث وجمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، قام بافتتاحه، صباح اليوم، اللواء سامي يونس رئيس الهيئة العامة لشئون المعارض والمؤتمرات".





وأضاف أن المعرض يشهد مشاركة دولية لافتة، حيث يبلغ عدد عارضيه 380 عارضًا، من كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وتركيا، واستراليا، والهند، وتايوان، إلى جانب 45 شركة مصرية مشاركة، و70 شركة تركية، ويعرض المعرض كل منتجات الأخشاب والأثاث ومستلزماته واكسسوارته، بالإضافة إلى أخشاب المطابخ الإكريليك والهاي جلوس، وماكينات تصنيع الأخشاب.





وقال أحمد توي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك– المصريين، وأحد المشاركين بالمعرض، أن المشاركة الكبيرة من جانب الشركات التركية بمعرض القاهرة الدولي للأخشاب هذه الدورة، تأتي كأحد أهم النتائج الإيجابية التي أثمر عنها المؤتمر الاقتصادي المشترك بين مصر وتركيا "هيا نصنع معًا"، كاشفًا عن زيادة ملحوظة في عدد الشركات التركية المشاركة بالمعرض أثناء فعاليات المؤتمر وعقب انتهائه.





وأشار إلى أن الإقبال التركي الواضح على المشاركة بالمعرض المصري يعكس مدى حرصه ورغبته في تقوية العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة فعالياتها، مجددًا تأكيد استعداد المستثمرين الأتراك لضخ مزيد من الاستثمارات بمصر خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأن الجناح التركي بالمعرض يعد أحد أكبر الأجنحة الدولية أمام مختلف الدول المشاركة، حيث يغطي مساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع بمركز القاهرة الدولي للمعارض والمؤتمرات.





من جانبه، قال حسن إنان صاحب أحد الشركات التركية المشاركة بالمعرض، أن الهدف من المعرض تشجيع صناعة الاخشاب والاثاث ومستلزماتها، كذلك تيسيير عقد صفقات تصديرية فيما بين الدول المشاركة، ذلك فضلا عن أنه يفتح الباب لاقامة شراكات استثمارية مشتركة في هذه صناعة بين مصر ومختلف الدول المشاركة، وخاصة تركيا والتي تسعى لذلك فعليا.



