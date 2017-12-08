خارجية النواب تزور برلمان الاتحاد الأوروبي.. الأحد

النائب طارق رضوان

ياسمين فواز





تبدأ لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصرى، برئاسة النائب طارق رضوان، زيارة لبرلمان الاتحاد الأوروبي بعد غد الأحد.



يضم الوفد كلا من طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة، وكريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشئون الخارجية، وسامية رفلة وكيل لجنة العلاقات الخارجية، وطارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية.



ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، وكذلك لقاء مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المشرق في برلمان الاتحاد الأوربي.



وتستمر الزيارة أربعة أيام ويتضمن البرنامج عرض لكل المستجدات على الساحة السياسية إقليميًّا ودوليًّا، ومنها على سبيل المثال ملف الأزمة الفلسطينية في ضوء قرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس، وكذلك الملف اليمني.



كما سيعرض الوفد التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية في مصر والتعريف بحجم ما تم من إنجازات في ملفات حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي الذي بدأت فيه مصر بعد إتمام خارطة الطريق وإجراء الانتخابات التشريعية في 2016.



وسيحمل الوفد ملفًّا كاملًا يعرض ما حدث من تشريعات، سواء اقتصادية أو اجتماعية، وملف الأقباط والحرب على الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الفساد والتنمية الاقتصادية زراعيًّا وصناعيًّا والتنمية البشرية.



وسيعرض الوفد التحديات في النهوض بالتعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية وتوفير مشاريع التوظيف وتوفير الطاقة.