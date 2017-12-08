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سيـــاســة
العلاقات الخارجية بالنواب تزور البرلمان الأوروبي.. الأحد
الجمعة 08 ديسمبر 2017 06:22 م
أخر الأخبار
ياسمين فواز
يزور وفد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برلمان الاتحاد الأوروبي بعد غد الأحد.
يضم الوفد طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وحسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة، وكريم درويش نائب رئيس ائتلاف دعم مصر للشئون الخارجية، وسامية رفلة وكيل لجنة العلاقات الخارجية، وطارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية.
يعقد الوفد لقاءات مع الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، وكذلك لقاء مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المشرق فى برلمان الاتحاد الأوروبي.
تستمر الرحلة لمدة أربعة أيام ويتضمن البرنامج عرضا لكل المستجدات على الساحة السياسية إقليميا ودوليا، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ملف الأزمة الفلسطينية فى ضوء قرار الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها الى القدس وكذلك الملف اليمني.
يعرض الوفد التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية فى مصر، والتعريف بحجم ما تم من إنجازات فى ملفات حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي الذي بدأت فيه مصر بعد إتمام خارطة الطريق وإجراء الانتخابات التشريعية فى ٢٠١٦.
يحمل الوفد ملفا كاملا يعرض ما حدث من تشريعات سواء اقتصادية أو اجتماعية وملف الأقباط والحرب على الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الفساد والتنمية الاقتصادية زراعيا وصناعيا والتنمية البشرية.
يعرض الوفد التحديات فى النهوض بالتعليم، والرعاية الصحية، والبنية الأساسية، وتوفير مشاريع التوظيف وتوفير الطاقة.
البرلمان
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