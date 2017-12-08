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استثمار
وزيرة الاستثمار: تمكين الشباب وريادة الأعمال علي رأس أولويات السيسى
الجمعة 08 ديسمبر 2017 04:57 م
سحر نصر 55877
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سحر نصر 55877
شرم الشيخ - أحمد عاشور:
قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، التمكين الاقتصادي للشباب ودعم ريادة الأعمال من أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى لافتة إلي أن الدولة قدمت للشباب حزمة متكاملة من التمويل والدعم الفني بالإضافة إلى إنشاء مناطق استثمارية وصناعية وتكنولوجية حتى يكون الشباب موفرا للوظائف وليس باحثا عنها.
وأضافت خلال كلمتها فى مؤتمر افريقيا 2017، ايماناً بأهمية التعاون الإقليمي فقد شهدت قاعة المؤتمرات فى شرم الشخ منذ عدة أيام الإعلان عن تأسيس أول مركز إقليمي لرواد الأعمال في أفريقيا، ليكون بمثابة منصة للتعاون وتبادل الخبرات لدعم ومساندة رواد الأعمال في أفريقيا.
وتابعت: إننا ندعو المستثمرين الأفارقة إلى إعطاء الأولوية للاستثمار داخل القارة والعمل على أن تكون أفريقيا في قلب الخريطة الاستثمارية العالمية، كما تدعو مصر باعتبارها الرئيس الحالي للتجمع الأفريقي بمجموعة البنك الدولي، جميع المؤسسات المالية والصناديق الإقليمية والعالمية للمشاركة في تنفيذ خطط التنمية الوطنية التي تحددها كل دولة بناء على أولويات واحتياجات مواطنيها، مع التركيز على المشروعات اللوجيستية الإقليمية المشتركة - كشبكات الربط – كما أشار الرئيس فى جلسة أمس مع شباب القارة، واللازمة لتدعيم الروابط الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات والمساهمة في جهود تحقيق أهداف خطة أفريقيا للتنمية المستدامة.
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