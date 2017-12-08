الغضبان: تدشين تمثال جديد لعبد المنعم رياض 20 ديسمبر

وطرح أراضٍ جديدة للاستثمار السياحى بمساحة 76 فدانا





بورسعيد- أمانى العزازى

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة بصدد التنسيق مع هيئة التنمية السياحية لإعادة استغلال ٧٦ فدانا تابعة تمهيدا لطرحها بمعرفة الهيئة العامة للاستثمار السياحى وإقامة عدة مشروعات سياحية جديدة.

وقال المحافظ إن المدينة لم يتم استغلالها سياحيا حتى الآن، وتفتقد للعناصر الجاذبة للسياحة بسبب الصبغة التجارية التى اتسمت بها منذ صدور قانون تحويلها لمنطقه حرة تجارية.

وقال الغضبان إن مشاكل بورسعيد لن يتم اختزالها فى شقة أو مقبرة وهى المشاكل التى يتم تصديرها خارجيا عن المحافظة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية وبفضل المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض بورسعيد تشهد تغيير مقصود وممنهج لثقافة الشعب البورسعيدى وتحول نشاطه من التجارة إلى الصناعة والسياحة.

جاءت تصريحات المحافظ فى إطار لقائه بالإعلاميين مساء أمس على خلفية أزمة تمثال الشهيد عبد المنعم رياض، الذي تعرض للكسر أثناء نقله بطريقة خاطئة تمهيدا لتصميم تمثال آخر بديل سيتم تدشينه ٢٠ ديسمبر الحالى فى إطار احتفالات بورسعيد بعيدها القومى ٢٣ ديسمبر.

فيما لفت المحافظ إلى بدء تنفيذ المرحلة الثانية من هدية الرئيس السيسي لشعب بورسعيد بإنشاء ٢٠ ألف وحدة سكنية تقوم بإنشائها القوات المسلحة بعد تخصيص قطعة أرض لإقامة ١٠ آلاف وحدة سكنية شرق كلية التربية الرياضية، والتى تمثل المرحلة الأولى فيما تم تخصيص ١٢٥ فدانا فى منطقة بالوظة بدلا من منطقة قعر البحر التى تم منع البناء فيها حفاظا على بحيرة المنزلة لإقامة ١٠ آلاف وحدة سكنية تمثل المرحلة الثانية من هدية الرئيس لشباب بورسعيد وتتولى وزارة الإسكان طرح المشروع.



