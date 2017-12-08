استقرار أسعار اللحوم.. و37 جنيهًا لطبق البيض

لحوم

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار اللحوم فى السوق المحلية، اليوم الجمعة، لتتراوح بين 105 و120 لكيلو الكندوز، و120 للضانى، و140 للكندوز.



أما أسعار الدواجن استقرت عند 35 جنيهًا لكيلو البلدى، و30 للساسو، و24 للبيضاء، و35 للرومى، و36 للبط، و37 لطبق البيض.



واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.