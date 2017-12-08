المركزية للصيدلة تحرز 4 مستحضرات دوائية

أدوية

أحمد صبرى



خاطبت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، جميع مديريات الصحة بالمحافظات، لتحريز 4 مستحضرات دوائية وضبط ما يوجد بالسوق، بناءً على تعليمات إدارة التفتيش على مصانع الأدوية.



وطالبت الإدارة فى المنشور رقم 99 لعام 2017 بتحريز مستحضر تيجرال اقراص من إنتاج شركة سيد للصناعات الدوائية التابعة للقابضة للأدوية، وذلك لاربع تشغيلات من المستحضر، لعدم مطابقته للخواص الطبيعية.



كما طالبت المركزية للصيدلة فى منشورها رقم 98 بتحريز وضبط ما يوجد في السوق المحلية من العبوات المغشوشة من مستحضر gilenya نظرا لأن تاريخ صلاحية العبوات الأصلية انتهى الشهور الماضية، حيث إن المتاح يتم استيراده لصالح الشركة المصرية السويسرية للأدوية.



وطالبت إدارة التفتيش على مصانع الأدوية فى المنشور رقم 97 بضبط وتحريز العبوات المغشوشة من مستحضر اريك من انتاج شركة ادويا وذلك لانتشار صنف مغشوش منه بالسوق المحلية .



وفى المنشور رقم 96 طالبت الإدارة بتحريز العبوات المغشوشة من مستحضر ستفرياكسون صوديم من إنتاج شركة القاهرة للصناعات الدوائية التابعة للقابضة للأدوية وذلك لتشغيلة واحدة مطالبة الصيادلة بضرورة فحص تلك الأدوية قبل بيعها.



وشدد خطاب الإدارة على ضرورة تسليم مندوب الشركة الأحراز، بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا فى وجود أحد مفتشي الصيدلة.