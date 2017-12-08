طارق عامر للمصدرين : الدولة سلمتلكم كورة هاتوا جون

طارق عامر محافظ البنك

شرم الشيخ ـ أحمد عاشور:



قال طارق عامر، محافظ البنك المصري - فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة - إن الدولة قامت بدورها بشكل كامل لدعم المنتجات المصرية والمصدرين، بهدف زيادة الصادرات المصرية للدولة الخارجية، وعلي رأسها دول القارة السمراء، موجهاً حديثه للمصدرين قائلاً : "الدولة عملت اللي عليها وسلمتلكم كورة عليكم تجيبوا جون".



جاءت تصريحات" عامر"، موجهة "للمصدرين"، علي هامش على توقيع اتفاقية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، اليوم، مع بنك تنمية الصادرات المصري لتوفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار، بهدف دعم صادرات واستثمارات الشركات المصرية إلى الدول الأفريقي علي هامش منتدى أفريقيا 2017 الذي يعقد في شرم الشيخ.



وطلب محافظ البنك المركزي المنتجين المصريين، بضرورة رفع جودة المنتجات، بهدف خلق تنافسية، وفتح أسواق جديدة، خاصة وأن الصادرات المصرية تلقي دعم كبير من جميع جهات الدولة لزيادتها.



ويعد برنامج دعم ائتمان الصادرات، الذي وقعه "أفريكسيم بنك" و بنك تنمية الصادرات، هو مزيج من البرامج والمنتجات والخدمات التي يقدمها "أفريكسيم بنك" من خلال شراكة مع بنك تنمية الصادرات للحماية من مخاطر سداد القروض، وكذلك ضمان للمصدرين فيما يتعلق بعقود التصدير القصيرة و المتوسطة الأجل.



وبموجب أحكام الاتفاقية يجب أن يكون المستفيدون من البرنامج من المصدرين المقيمين في مصر، و أن تكون المنتجات من أصل مصري في حين أن المستوردين يجب أن يكونوا أفارقة ويعيشون فى أحد البلدان الأعضاء فى بنك " أفريكسيم بنك".



ومن الخدمات الأخرى المتوقع تقديمها في إطار هذا البرنامج تقديم المساعدة إلى المجالس التصديرية المصرية، وجمعيات الأعمال للقيام بترويج الصادرات المصرية من المنتجات والسلع فى البلدان الأفريقية؛ وتقديم المساعدة إلى المنظمات والهيئات التجارية التي تقوم بأنشطة مبتكرة لترويج الصادرات؛ وتوفير فرص الربط الإلكتروني وخدمات التوأمة من خلال تسهيل منح العقود من قبل الحكومات الدول الأفريقية لكبار المصدرين المصريين، ودعم الشراكات بين الجهات.