سحر نصر : 150 مليون دولار زيادة بالشريحة الثالثة لقرض البنك الدولي

سحر نصر 787

شرم الشيخ ـ أحمد عاشور:



قالت د. سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة, إن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، ومنها تحرير سعر الصرف، وصدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، حفزت مسئولي البنك الدولي على رفع الشريحة الثالثة من قرض البنك المتفق عليه لصالح مصر 150 مليون دولار.



وأضافت - فى تصريحات صحفية على هامش انعقاد مؤتمر " أفريقيا 2017 بمدينة شرم الشيخ - أن حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض البنك، هو بمثابة تأكيد وإشادة بالبرنامج الاقتصادي الذي تستهدف الحكومة المصرية تطبيقه، بهدف معالجة الاختلالات الكلية التي يعاني منها الاقتصاد.



ووقعت " نصر" اليوم، مع البنك الدولي اتفاقية الحصول على قرض بقيمة 1.1 مليار دولار، ويعد المبلغ الشريحة الثالثة من قرض دعم الموازنة المتفق على توفيره من جانب البنك لمصر.



وكان البنك الدولي، قد أعلن رسيماً مطلع 2016، عن موافقته على قرض ميسر بقيمة مليار دولار، يمثل الدفعة الأولى من القرض الذى تقدمت به الحكومة بإجمالي 3 مليارات دولار لدعم الموازنة على مدار 3 سنوات.



والبرنامج الحكومي الذى وضعته حكومة المهندس شريف إسماعيل، مدته 3 سنوات وبدأ العمل به من يوليو 2014 وعليه تم صدور العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة، ومنها تحرير سعر الصرف، وأسعار المحروقات فى خطوة لتقليل الدعم المنفق على المشتقات البترولية بمختلف أنواعها.



يذكر أن هذا القرض مختلف عن قرض صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ 12 مليار دولار، استلمت منهم مصر إلى الآن ثلاث شرائح بإجمالي 5.95 مليار دولار.



