الإسكان: طرح 597 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر

طارق السباعى رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة



المال - خاص



صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيتم طرح حجز 597 مقبرة جاهزة للمسلمين، بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 م2 للمقبرة، لقاطني مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومحافظة الجيزة (أحياء وضواحي) بنظام حق الانتفاع.



وقال المهندس طارق السباعى: يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 6 أكتوبر، ابتداء من يوم الأحد الموافق 14/1/2018، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 18/2/2018، وحتى يوم الخميس الموافق 15/3/2018، بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية.



وبخصوص شروط الحجز، أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، ومن قاطني مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، أو محافظة الجيزة وضواحيها، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) بإحدى المدن الجديدة، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.



وأوضح المهندس طارق السباعى أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.



وفيما يتعلق بأسلوب السداد، أشار المهندس طارق السباعى، إلى أن قيمة المقبرة لقاطني مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد تبلغ 77050 جنيهاً، وبالنسبة لقاطني محافظة الجيزة (أحياء وضواحي) يتم إضافة 50 % من قيمة المقبرة، مضيفاً أنه يتم سداد مبلغ 30 ألف جنيه (دفعة حجز) وذلك مع استمارة الحجز، ويتم سداد باقى قيمة المقبرة عند الاستلام، وكذا مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة وديعة للصرف من عائدها على أعمال الصيانة والحراسة، بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية، و0.5 % مجلس أمناء من إجمالي ثمن المقبرة.