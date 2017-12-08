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الأرصاد: طقس الجمعة معتدل.. والعظمى بالقاهرة 20
الجمعة 08 ديسمبر 2017 10:40 ص
حالة الطقس
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حالة الطقس
المال - خاص
توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسن في الأحوال الجوية، ليسود اليوم الجمعة، طقس معتدل حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في أخره.
كما تقل الرؤية صباحًا بسبب الشبورة المائية على مناطق متفرقة من شمال البلاد.
وقالت الهيئة في بيان، إنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر اليوم:
القاهرة 11 20
وسط الدلتا 11 20
الاسكندرية 14 20
بلطيم 13 19
مطروح 13 21
السلوم 10 19
سيوة 09 19
بورسعيد 13 21
دمياط 13 20
العريش 09 20
رفح 09 19
الاسماعيلية 11 21
السويس 11 21
رأس سدر 11 21
نخل 05 16
نويبع 12 20
طابا 09 16
كاترين 02 14
الطور 12 21
شرم الشيخ 14 22
الغردقة 12 22
مرسى علم 13 23
الفيوم 09 20
بني شويف 09 20
المنيا 08 21
أسيوط 08 20
سوهاج 09 21
قنا 10 23
الأقصر 10 24
أسوان 11 25
أبوسمبل 11 24
الوادي الجديد 10 21
شلاتين 11 26
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