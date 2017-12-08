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ثقافة وفنون
السينما والرقص على الحبال المشدودة.. نقاشات متنوعة
الجمعة 08 ديسمبر 2017 01:28 ص
السينما والرقص على الحبال المشدودة
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السينما والرقص على الحبال المشدودة
علي راشد
أثار كتاب "السينما والرقص على الحبال المشدودة" للكاتب كريم فرغلي، نقاشات ورؤى متنوعة على هامش حفل توقيعه الأربعاء بمكتبة "أ" بالمهندسين، بحضور عدد من الكتاب والمهتمين بالسينما من بينهم الناقد أندرو محسن والناقد محمود عبد الشكور وعماد العادلي المستشار الثقافي لمكتبات "أ" وأحمد سعيد عبد المنعم مدير دار الربيع للنشر .
وتساءل عماد العادلي مدير الندوة خلال مناقشة الكتاب عن الأسباب التي تجعل الأعمال السينمائية تتجه للاقتباس من نظيرتها الأجنبية، مشيرا إلى أسباب بينها عدم وجود أفكار جديدة.
ورد عليه الناقد أندرو محسن قائلا :"لدينا العديد من الأعمال الفنية المقتبسة الناجحة مثل فيلم الكيتكات وطالما ذكر اسم المصدر فلا بأس من ذلك".
وأضاف "أيضا يعتبر فيلم أمير الانتقام من أهم الأفلام التي نقلت وكذلك فيلم إشاعة حب وغيرها، وكثير من الأفلام مقتبسة ولكن في النهاية يكمن الأمر في كيفية معالجتها فالبعض أحيانا يقدم معالجة تتسم بالاستسهاا فقد نجد أشياء غير منطقية ولا تنطبق مع البيئة المصرية"؟
واستدرك "لكن في المقابل لدينا أفلام مصرية للغاية مثل أفلام محمد خان وأفلام داوود عبد السيد وعاطف الطيب ويوسف شاهين، فهناك جزء كبير جيد ولكن لدينا أزمتان الأولى وهي الاستسهال والنقل المباشر دون إضافة جديد، والثانية هي مجتمع السوشيال ميديا الذي إذا رأى عملا مقتبسا حتى لو كتب صناعه عليه أنه مقتبس نجد من يقول إنه مسروق".
ووجه أندرو سؤاله لكريم فرغلي حول أسباب اختياره للشخصيات الموجودة في الكتاب ليقول كريم فرغلي :"الشخصيات الموجودة في الكتاب من أكثر الأسماء التي مرت بصعوبات وتحديات سواء فيما يخص حياتهم الشخصية أو أعمالهم الفنية الزاخرة".
وأضاف فرغلي: "كل من تناولهم الكتاب يتوفر فيهم ذلك مع اعتبار التنوع فيما بينهم، كما أن بعضهم لم يأخذ حقه من التقدير ولفت النظر لقيمتهم الفنية وما واجههم من متاعب لتوصيل هذا الفن للجمهور، فمثلا الفنانة نادية لطفي برغم أنها كانت نجمة إلا أنها ظلمت بجوار الكثير من الفنانات الأخريات مثل فاتن حمامة وسعاد حسني وشادية"
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