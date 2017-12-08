خطبة الجمعة والحصة الأولى بالمدارس عن القدس

القدس

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قالت مشيخة الأزهر، في بيان الخميس إنه في ضوء توجيهات شيخ الأزهر، أحمد الطيب، تقرر بأن تكون خطبة اليوم الجمعة في الجامع الأزهر وجميع المساجد المصرية عن القدس وهويتها العربية.



ويلقي عباس شومان وكيل الأزهر خطبة الجمعة من فوق منبر الأزهر بعنوان "القدس عاصمة أبدية لفلسطين العربية".



ويلقي محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة من مسجد الإمام الحسين عن القدس وهويتها العربية والإسلامية



وسوف ينقل التليفزيون المصري خطبة الجمعه من الجامع الأزهر علي الهواء مباشرة



وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية، حول «القدس وخطورة المساس بها»، وذلك بعد ساعات من قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وفي السياق ذاته، قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، إن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه بالتحرك السريع نحو إصدار تعليمات إلى المديريات التعليمية بأن تكون الحصة الأولى بجميع المدارس لجميع المراحل التعليمية التأكيد على أن القدس عربية وعاصمة دولة فلسطين



وأوضح أن ذلك إطار إعلان رفض مصر الواضح للقرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس واعتبار القدس عاصمة إسرائيل



وأشار، إلى أن الحصة الأولى ستتطرق إلى تعريف الطلاب بتاريخ القدس، وأن تجاوزات دولة أمريكا فى حق الشرعية الدولية يعد مساسا بوضع القدس وتعديا على جميع القرارات الدولية .



كما وجه عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، قطاع المعاهد الأزهرية بتخصيص كلمات حول مدينة القدس وتاريخها في طابور الصباح بجميع المعاهد الأزهرية لمدة أسبوع، وذلك لتعريف الطلاب بتاريخ مدينة القدس، وأنها عربية إسلامية يعيش على أرضها أتباع الديانات الثلاث، وأنها كانت ولا تزال وستبقى قضية المسلمين الأولى وشغلهم الشاغل.



كما وجه وكيل الأزهر بأن تخصص الحصص الثلاث الأولى من يوم الأحد المقبل في كافة المعاهد الأزهرية على اختلاف مراحلها التعليمية حول قضية القدس ومكانتها في نفوس المسلمين باعتبارها أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.



كما يتولى مجمع البحوث الإسلامية عقد ندوات في كافة محافظات الجمهورية حول عروبة القدس وهويتها الفلسطينية.





