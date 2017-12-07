EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الخدمات المالية يتصدر قطاعات البورصة هذا الأسبوع
الخميس 07 ديسمبر 2017 11:13 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
وبورتو جروب أعلى الشركات تداولا
المال- خاص
دعمت الشركات التي حققت أعلى كميات تداول هذا الأسبوع أداء قطاعات السوق، ليتصدر قطاع الخدمات المالية، والعقارات، والاتصالات قطاعات السوق الأعلى من حيث كمية التداول بواقع 314.4 مليون ورقة مالية، و 267.6 مليون ورقة مالية، و 176.2 مليون ورقة مالية على الترتيب.
و تصدرت مجموعة بورتو جروب قائمة الشركات الأعلى تداولا من حيث كمية خلال تداولات هذا الأسبوع بقيمة 53.8 مليون جنيه، بكمية151.1 مليون ورقة مالية، تلاها مباشرة شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا بكمية 141.5 مليون ورقة مالية، بقيمة 105 مليون جنيه.
ومن المرتبة الثالثة حتى الخامسة جاءت شركات القلعة للاستشارات المالية، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، و المصرية للمنتجعات السياحية بكمية تداول 136.1 مليون ورقة مالية، و121.7 مليون ورقة مالية، و 115.9 مليون ورقة مالية على الترتيب.
وفي عودة للقطاعات جاء قطاعي السياحة والترفيه، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات في المركزين الرابع والخامس بكمية 127.5 مليون ورقة مالية، و 56.4 مليون ورقة مالية على الترتيب.
وسجلت مؤشرات السوق تراجعات جماعية بنهاية هذا الأسبوع، ليغلق مؤشر السوق الرئيسي "ايجي اكس 30" عند مستوى 14295، متراجعا نحو 2%، كما تراجع نظيره الدولاري 2.43% ليغلق عند مستوى 2724 نقطة.
و خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" ما نسبته 3.5% مغلقا عند مستوى 768 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي أكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.23%، مغلقا عند مستوى 1811 نقطة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا