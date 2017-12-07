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سيـــاســة
علشان تبنيها بالقاهرة: أعداد كبيرة جدا وقعت على استمارة الحملة
الخميس 07 ديسمبر 2017 11:00 م
حملة عشان تبنيها
أخر الأخبار
حملة عشان تبنيها
إيمان عوف
أكد سيد نور، منسق عام حملة علشان تبنيها بمحافظة القاهرة، أن الحملة حتى الآن قد وقع عليها عدد كبير جداً من المواطنين ومن الشخصيات العامة وكبار الدولة والفنانيين
وأشاد نور بانضمام نقابة الضيافة الجوية للحملة الخاصة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية.
وأكد أن ذلك الانضمام تأكيد على مدى إدراك الضيافة بكامل أعضائها لأهمية الدور الذي قام به الرئيس "السيسي" خلال فتره رئاسته وما سوف يقدمه خلال الفتره القادمة من كافة الجوانب سواء كانت اقتصاديه أو سياسية داخلياً وخارجياً وما يرافقها من تحديات ومعوقات كان يعاني منها الوطن علي مدار عشرات السنين السابقة.
وأضاف "نور" أن انضمام الضيافة للحملة يُعد إضافة كبيره للحملة وتأكيد للشرعية المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسي ومساندته لاستكمال مسيرة الإنجازات التي حققها
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