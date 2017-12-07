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بورصة وشركات
رأس المال السوقي يخسر 25 مليار جنيه هذا الأسبوع
الخميس 07 ديسمبر 2017 10:20 م
خسائر البورصة المصرية 55
أخر الأخبار
خسائر البورصة المصرية 55
المال- خاص
خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية الأسبوع الحالي 25 مليار جنيه، بضغط من التراجعات الجماعية لمؤشرات السوق، المدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.
وأغلق رأس المال السوقي الأسبوع الحالي عند 789 مليار جنيه، مقارنة بـ 814 مليار جنيه الأسبوع السابق، كما تراجعت التداولات إلى 5.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.8 مليار جنيه الأسبوع السابق.
وكان نصيب المؤسسات من التعاملات 37.26% بصافي 101.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات بينما كان نصيب الأفراد 62.74%.
وسجلت مؤشرات السوق تراجعات جماعية بنهاية هذا الأسبوع، ليغلق مؤشر السوق الرئيسي "ايجي اكس 30" عند مستوى 14295، متراجعا نحو 2%، كما تراجع نظيره الدولاري 2.43% ليغلق عند مستوى 2724 نقطة.
و خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" ما نسبته 3.5% مغلقا عند مستوى 768 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي أكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.23%، مغلقا عند مستوى 1811 نقطة.
واستحوذ المصريين على 66.34% من تعاملات السوق، بينما كان نصيب الأجانب 23.13% مسجلين صافي بيع قيمته 417 مليون جنيه، وكان نصيب العرب من التعاملات 10.53%، متجهين للشراء بصافي 167 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
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