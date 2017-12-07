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بورصة وشركات
البورصة تتحول للهبوط بضغط مبيعات الأجانب
الخميس 07 ديسمبر 2017 10:12 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
عقب ارتفاعها لأسبوعين
المال- خاص
حولت البورصة المصرية اتجاهها نحو الهبوط بتعاملات الأسبوع الحالي، وذلك عقب ارتفاعها الأسبوعين الماضيين، بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب.
وسجلت مؤشرات السوق تراجعات جماعية بنهاية هذا الأسبوع، ليغلق مؤشر السوق الرئيسي "ايجي اكس 30" عند مستوى 14295، متراجعا نحو 2%، كما تراجع نظيره الدولاري 2.43% ليغلق عند مستوى 2724 نقطة.
و خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" ما نسبته 3.5% مغلقا عند مستوى 768 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي أكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 2.23%، مغلقا عند مستوى 1811 نقطة.
وتراجعت التداولات بنحو 600 مليون جنيه لتسجل مستويات 5.2 مليار جنيه هذا الأسبوع، وسط استحواذ المستثمرين المصريين على 66.34% من تعاملات السوق، بينما كان نصيب الأجانب 23.13% مسجلين صافي بيع قيمته 417 مليون جنيه، وكان نصيب العرب من التعاملات 10.53%، متجهين للشراء بصافي 167 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
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