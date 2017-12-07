قرطام يدين إساءة السويدي مارتن ستريد للمسلمين

ياسمين فواز



علق النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، على تصريح عضو اللجنة الإدارية للحزب اليمينى «ديمقراطيو السويد»، مارتن ستريد، الذي وصف المسلمين بأنهم غير بشريين 100%، بأن تلك التصريحات تعتبر بربرية وهمجية وفى حد ذاتها غير إنسانية .





وأكد «قرطام» أن وصف المسلمين بأنهم ليسوا بشر، تحريض على الكراهية وإساءة ضد المسلمين فى كافة أنحاء العالم وعنصرية غير مبررة من شخص «جاهل»، يذكرنا بتصريحات «يوربا» بابا الفاتيكان في القرن ١٤ والذى كان من الداعين للحروب الصليبية وكان يقول على المسلمين «نجس»، واعدًا كل من يقتل مسلمًا بدخول الجنة.





وأوضح «رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين»، أن القرآن الكريم كتاب قيم لم يفهمه كثير من الأمم، ربما أكثرهم المؤمنين أنفسهم، وسوف نري من آيات الله في الآفاق وفِي أنفسنا حتي يتبين لكل ذي عقل أنه الحق، ونحن الآن نواجه هجمة بربرية عقائدية إرهابية، فليس الإرهاب قاصر على تنظيمات «داعش أو النصرة» فقط بل هناك إرهابيين من ديانات أخرى أمثال مارتن ستريد، يبثون سمومهم فى عقول الآخرين، فأمثالهم لا يفقهون شيئا عن صحيح الدين الإسلامى.





وقال ستريد، وهو سياسي محلي من مدينة بورلانج، إن هناك مقياسا يتراوح بين 1 و 100، أنت على أحد طرفى المقياس إنسان 100 %، وعلى الطرف الآخر محمدي 100 %.. جميع المسلمين في مكان ما على هذا النطاق وأعضاء الجماعة الإرهابية "داعش" يقتربون من أن يكونوا 100 في المئة محمديين، علي حد تعبيره.





جدير بالذكر أن مسلمين في مدينة نورشوبينغ السويدية، أقاموا دعوى قضائية ضد ستريد لأنه عمل على نشر الكراهية والعداوة بين الشعوب بتصريحاته.



