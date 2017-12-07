رونالدو يحقق الكرة الذهبية الخامسة ويعادل رقم ميسي

رونالدو يحقق الكرة الذهبية الخامسة

علي المصري



حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة الكرة الذهبية لسنة 2017، في حفل أقيم بأحد قاعات الحفلات ببرج إيفل الشهير بالعاصمة الفرنسية باريس، ليعادل البرتغالي رقم غريمه التقليدي اﻷرجنتيني ليونيل ميسي، ولكل منهما 5 جوائز.



وحل البرغوث اﻷرجنتيني، نجم برشلونة اﻹسباني، في المركز الثاني خلف غريمه البرتغالي، ولعل تحقيقه رونالدو للقبي الليجا ودوري أبطال أوروبا لعب دور كبير في الاصوات.



أما في المركز الثالث، فقد إحتله البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أغلي لاعب في العالم، والذي لا زال يسعى جاهدا لإيقاف همينة رونالدو وميسي.



وجاءت قائمة ترتيب الثلاثون لاعبا كالتالي:

4 - جيانلويجي بوفون (يوفنتوس)

5 - لوكا مودريتش (ريال مدريد)

6 - سيرجيو راموس (ريال مدريد)

7 - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

8 - نجولو كانتي (تشيلسي)

9 - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ)

10 - هاري كين (توتنهام)

11 - إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان)

12 - إيسكو ألاركون (ريال مدريد)

13 - لويس سواريز (برشلونة)

14 - كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

15 - باولو ديبالا (يوفنتوس)

16 - مارسيلو (ريال مدريد)

17 - توني كروس (ريال مدريد)

18 - انطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)

19 - إيدين هازارد (تشيلسي)

20 - دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)

21 - ليوناردو بونوتشي (ميلان) و بير ايمريك أوباميانج (بوروسيا دورتموند)

23 - ساديو ماني (ليفربول)

24 - راداميل فالكاو (موناكو)

25 - كريم بنزيمة (ريال مدريد)

26 - يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد)

27 - ماتس هاملز (بايرن ميونيخ)

28 - إدين دزيكو (روما)

29 - دريس ميرتينز (نابولي) وفيليب كوتينيو (ليفربول)