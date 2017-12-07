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سيـــاســة
الأثريين العرب يدين قرار ترامب بشأن القدس
الخميس 07 ديسمبر 2017 09:29 م
أخر الأخبار
دعاء محمود
أدان الدكتور محمد الكحلاوى الأمين العام لاتحاد الاثريين العرب، قرار الرئيس الأمريكى ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مؤكدا أنها سابقة خطيرة، تذكرنا بوعد بلفور "من لا يملك أعطى لمن لا يستحق"
أضاف فى بيان أصدره الاتحاد اليوم، أن هذا القرار يؤكد أن أمريكا لم تكن راعية للسلام فى أى يوم من الأيام أو شريكة فيه ولم تكن لتحترم المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التى أقرت أن القدس محتلة من قبل إسرائيل.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان مقرر إعلام الإتحاد، أن مثل هذه القرارات لن تغير واقع ولن تبدد أمل ولن تلغى التاريخ فستبقى فلسطين عربية والقدس عاصمتها ولو بعد حين.
وأضاف أن الإتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور على رضوان وجميع أعضاؤه يهيبون بالحكومات العربية والإسلامية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للحفاظ على الحقوق المشروعة للدول المستضعفة .
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