برلماني: تعديلات قانون الشركات بها 11 مادة جدلية

مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية

ياسمين فواز



كشف النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن أن تعديلات قانون الشركات يحوى ١١ مادة جدلية تبدأ اللجنة في مناقشتها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.



وأكد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي الفكر الأولي لمشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الاستثمار.



وفي تصريحات لـ"المال"، أوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مواد مشروع القانون تهدف لأن تحظي مصر بمستوى أعلى من المستوى الحالي في التقارير التنافسية بمناخ الاعمال.



وأضاف: "التعديلات تتضمن عدة إجراءات لمنح حقوق الاقلية في الشركات، بالإضافة إلى حوكمة لتقليل تلاعب الأغلبية في حقوق الأقلية".



وأشار إلى التعديلات تتضمن أيضا وضع شركات الشخص الواحد ضمن شركات الأموال.



ولفت إلى أن الحكومة سبق وأرسلت مشروع قانون" شركات الشخص الواحد" ورفضته اللجنة الاقتصادية.



وقال الشريف :"تحفظت على مشروع القانون الذي سبق وأرسلته الحكومة وطالبنا بعدم إرساله مرة أخرى إلا في إطار مقنع للجنة الاقتصادية".



وتابع: "هذه المرة تعديلات قانون الشركات يتضمن هذا النوع من الشركات والتي تكون ذات مسئولية محدودة بمعنى أن حجم مسئوليتها في الشركة ينحصر بحجم مشاركتها فقط برأس المال".



وطالب الشريف بأنه يجب أن يذكر بوضوح شديد أن "حجم المسئولية محدودة بحجم رأس المال وأن تطبع علي كافة مراسلات وتعاقدات الشركة ليعلم من يتعامل معها ذلك ويتخذ قراره في هذا الإطار.



جدير بالذكر أن تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي أكتوبر الماضي 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 من بين 190 دولة مقارنة بالمرتبة 131 في العام الماضي.



وأرجع تقرير البنك الدولي هذا التحسن إلى إصلاحين لتيسير ممارسة الأعمال ، إذ أصبح من الأيسر تأسيس شركات، نتيجة استحداث وحدة متابعة تعمل على التنسيق مع مصلحة الضرائب وممثلي هيئة التأمينات الأجتماعية نيابة عن صاحب العمل، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال تعزيز دورهم في اتخاذ القرارات الرئيسية التي تخص الشركات.



ويشار إلي أن مؤشر تعزيز حماية حقوق المستثمرين الأقلية كان المؤشر الوحيد الذي أحرز تقدما ملموساً العام الماضي، وذلك بفضل التعديلات التى تمت على قواعد أسهم الخزينة فى الفترة الأخيرة بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.